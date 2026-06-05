Nuit Blanche 2026 – « Nuits Sauvages… ou presque » aux Ateliers d’Artistes de Belleville Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville Paris
Nuit Blanche 2026 – « Nuits Sauvages… ou presque » aux Ateliers d’Artistes de Belleville Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville Paris samedi 6 juin 2026.
Le
temps d’une nuit spéciale, le public est invité à déambuler
autour d’un parcours immersif à travers différents univers
mystérieux et entremêlés, plongé dans l’obscurité.
Nuit
Blanche 2026
«
Nuits Sauvages… ou presque »
Samedi
6 juin 2026
de
20h à 1h
→ Une
installation collective immersive conçue spécialement pour Nuit
Blanche
→ 15
artistes et univers à découvrir
→ Un
parcours nocturne à explorer muni d’une lampe à la main
→ Une
guinguette (petite restauration et boissons) imaginée pour
l’occasion
Les
artistes :
Ronan
2A ● Annie Barel ● Josiane Chabel ● Frederic Daty ● Rachel
Katherine Fallon ● Marie Fargeot ● Lika Kato ● Sylvie Lardet ●
Catherine Olivier ● Thierry Page ● Chi Phan ● Francesco Romano
● Mireille Saltron ● Marion Samuel ● Brigitte Valin
Avec
le soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 20e
arrondissement.
Dans le cadre de Nuit Blanche, la galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville se métamorphose : elle accueille une installation collective imaginée spécialement pour cette nuit.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 01h00
gratuit
Entrée
libre et gratuite à toutes et tous
Galerie
des AAB – 1 rue Francis Picabia, 75020 Paris
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00
Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville 1 rue Francis Picabia 75020 Paris
Métro -> 2 : Couronnes (Paris) (137m)
Bus -> 207196 : Couronnes (Paris) (137m)
Vélib -> Belleville – Couronnes (128.74m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://ateliers-artistes-belleville.fr/evenement/nuit-blanche-2026/ +33173742767 contact@ateliers-artistes-belleville.fr https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/# https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/#
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