Le

temps d’une nuit spéciale, le public est invité à déambuler

autour d’un parcours immersif à travers différents univers

mystérieux et entremêlés, plongé dans l’obscurité.

Nuit

Blanche 2026

«

Nuits Sauvages… ou presque »

Samedi

6 juin 2026

de

20h à 1h

→ Une

installation collective immersive conçue spécialement pour Nuit

Blanche

→ 15

artistes et univers à découvrir

→ Un

parcours nocturne à explorer muni d’une lampe à la main

→ Une

guinguette (petite restauration et boissons) imaginée pour

l’occasion

Les

artistes :

Ronan

2A ● Annie Barel ● Josiane Chabel ● Frederic Daty ● Rachel

Katherine Fallon ● Marie Fargeot ● Lika Kato ● Sylvie Lardet ●

Catherine Olivier ● Thierry Page ● Chi Phan ● Francesco Romano

● Mireille Saltron ● Marion Samuel ● Brigitte Valin

Avec

le soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 20e

arrondissement.

Dans le cadre de Nuit Blanche, la galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville se métamorphose : elle accueille une installation collective imaginée spécialement pour cette nuit.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 01h00

gratuit



Entrée

libre et gratuite à toutes et tous



Galerie

des AAB – 1 rue Francis Picabia, 75020 Paris

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville 1 rue Francis Picabia 75020 Paris

Métro -> 2 : Couronnes (Paris) (137m)

Bus -> 207196 : Couronnes (Paris) (137m)

Vélib -> Belleville – Couronnes (128.74m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://ateliers-artistes-belleville.fr/evenement/nuit-blanche-2026/ +33173742767 contact@ateliers-artistes-belleville.fr https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/# https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/#



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