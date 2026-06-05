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Nuit Blanche 2026 – « Nuits Sauvages… ou presque » aux Ateliers d’Artistes de Belleville Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville Paris

Nuit Blanche 2026 – « Nuits Sauvages… ou presque » aux Ateliers d’Artistes de Belleville Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville Paris

Nuit Blanche 2026 – « Nuits Sauvages… ou presque » aux Ateliers d’Artistes de Belleville Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Galerie des Ateliers d'Artistes de Belleville

Adresse : 1 rue Francis Picabia

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p> Entrée libre et gratuite à toutes et tous</p><p> Galerie des AAB - 1 rue Francis Picabia, 75020 Paris</p>

Le
temps d’une nuit spéciale, le public est invité à déambuler
autour d’un parcours immersif à travers différents univers
mystérieux et entremêlés, plongé dans l’obscurité.

Nuit
Blanche 2026

«
Nuits Sauvages… ou presque »

Samedi
6 juin 2026

de
20h à 1h

→ Une
installation collective immersive conçue spécialement pour Nuit
Blanche

→ 15
artistes et univers à découvrir

→ Un
parcours nocturne à explorer muni d’une lampe à la main

→ Une
guinguette (petite restauration et boissons) imaginée pour
l’occasion

Les
artistes :

Ronan
2A ● Annie Barel ● Josiane Chabel ● Frederic Daty ● Rachel
Katherine Fallon ● Marie Fargeot ● Lika Kato ● Sylvie Lardet ●
Catherine Olivier ● Thierry Page ● Chi Phan ● Francesco Romano
● Mireille Saltron ● Marion Samuel ● Brigitte Valin

Avec
le soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 20e
arrondissement.

Dans le cadre de Nuit Blanche, la galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville se métamorphose : elle accueille une installation collective imaginée spécialement pour cette nuit.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 01h00
gratuit


Entrée
libre et gratuite à toutes et tous


Galerie
des AAB – 1 rue Francis Picabia, 75020 Paris

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville 1 rue Francis Picabia  75020 Paris
Métro -> 2 : Couronnes (Paris) (137m)
Bus -> 207196 : Couronnes (Paris) (137m)
Vélib -> Belleville – Couronnes (128.74m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://ateliers-artistes-belleville.fr/evenement/nuit-blanche-2026/ +33173742767 contact@ateliers-artistes-belleville.fr https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/# https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/#


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