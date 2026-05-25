À l’Institut suédois, l’œuvre prend la forme d’une installation organistique circulaire. Diffusant le son dans toutes les directions, elle engage le corps en mouvement et favorise une écoute active : en circulant autour de la sculpture, le public transforme sa perception et influe sur l’expérience d’écoute par sa position dans l’espace.

L’œuvre se prolonge à l’église du Saint-Esprit, où l’architecture et la résonance du lieu deviennent des composantes à part entière de la pièce.

Amina Hocine est une compositrice et artiste sonore vivant à Stockholm. Elle est notamment reconnue pour son travail avec un orgue modulaire auto-construit, qu’elle a présenté sur de nombreuses scènes à travers l’Europe. Sa musique s’appuie sur des textures immersives, des fondements minimalistes et spirituels et sur des effets psychoacoustiques qu’elle nomme Sound Crystals. Son travail explore l’interaction entre l’espace et le son, tant sur le plan acoustique que perceptif. Elle compose des œuvres pour interprètes comme des pièces acousmatiques. Sa création la plus récente a été présentée au festival FOCUS de l’INA grm en avril 2025. Son premier album instrumental, ātamōn, est paru sur le label Subtext en juillet 2025.

Informations pratiques

Entrée libre sans réservation

« TORNMUSIK – for sculpture » est une sculpture sonore conçue par Amina Hocine, présentée à l’Institut suédois en dialogue avec un concert à l’église du Saint-Esprit (Paris 12) dans le cadre de la Nuit Blanche. Ensemble, ces deux formes composent un même projet autour de l’idée de « musique verticale », explorant temps, espace et perception sonore.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h55

gratuit

Entrée libre sans réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:55:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:55:00+02:00

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/nuit-blanche-tornmusik-for-sculpture/ +33144788020 institutsuedois@si.se



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