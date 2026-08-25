Nuit de gongs Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe
samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes 1 route de la forest · Vicq-sur-Gartempe
Informations pratiques
Vicq-sur-Gartempe
Nuit de gongs
Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 00:00:00
fin : 2026-10-18 07:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
L’association Equi’Vibre vous propose une **immersion vibratoire et sonore**, de 21h jusqu’à l’aube, pour accompagner votre nuit.
Laissez la magie des gongs vous envelopper, vous bercer et vous apaiser.
Six joueurs vous guideront où **détente et bien-être** seront les maitres mots de ce moment.
Vivez une expérience unique!
Tarif 50€ .
Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 33 82 66 lesvibrationsdelasource@gmail.com
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English :
L’événement Nuit de gongs Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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