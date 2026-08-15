Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Nuit de la chauve-souris

Vendredi 28 août 2026 de 19h à 22h. Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Soirée Nature et Découverte

Nuit de la chauve-souris

Le vendredi 28 août, une découverte nocturne des chauves-souris en Camargue !



Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, le Parc naturel régional de Camargue et l’Association de la Maison du Cheval Camargue proposent une soirée autour de ces petits mammifères nocturnes encore mal connus.



Présentation en salle des différentes espèces remarquables de chauves-souris et focus sur la Camargue ;

Présentation du domaine du Mas de la Cure et pique-nique tiré du sac ;

Déambulation pour observer les chauves-souris et écoute de leurs cris à l’aide de détecteurs acoustiques.



Événement gratuit de 19h à 22h, sur réservation auprès du Musée de la Camargue musee@parc-camargue.fr ou 04 90 97 10 82 .

Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

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English :

Nature and Discovery Evening

Bat Night

L’événement Nuit de la chauve-souris Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer