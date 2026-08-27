Informations pratiques

Vouziers

Nuit de la lecture Héros de notre enfance

Bibliothèque Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Au programme lectures, exposition, bourse aux livres, jeux, ateliers créatifs…

.

Bibliothèque Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: readings, an exhibition, a book fair, games, creative workshops…

L’événement Nuit de la lecture Héros de notre enfance Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme