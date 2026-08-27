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AGENDA · Vouziers

Nuit de la lecture Héros de notre enfance Vouziers

samedi 23 janvier 2027 · Vouziers

Nuit de la lecture Héros de notre enfance Vouziers

Informations pratiques

Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
samedi 23 janvier 2027
Adresse
Bibliothèque
Ville
08400 Vouziers
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vouziers

Nuit de la lecture Héros de notre enfance

Bibliothèque Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23

Date(s) :
2027-01-23

Au programme lectures, exposition, bourse aux livres, jeux, ateliers créatifs…
  .

Bibliothèque Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 93 

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English :

On the program: readings, an exhibition, a book fair, games, creative workshops…

L’événement Nuit de la lecture Héros de notre enfance Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme

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