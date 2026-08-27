AGENDA · Vouziers
Nuit de la lecture Héros de notre enfance Vouziers
samedi 23 janvier 2027 · Vouziers
Informations pratiques
Vouziers
Nuit de la lecture Héros de notre enfance
Bibliothèque Vouziers Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Au programme lectures, exposition, bourse aux livres, jeux, ateliers créatifs…
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Bibliothèque Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 93
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English :
On the program: readings, an exhibition, a book fair, games, creative workshops…
L’événement Nuit de la lecture Héros de notre enfance Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme
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