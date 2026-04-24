Nuit de la Solidarité 2026 : rendre visibles les femmes sans abri, Hôtel de ville, Bordeaux

Nuit de la Solidarité 2026 : rendre visibles les femmes sans abri Mardi 9 juin, 18h00 Hôtel de ville Gironde

Sur inscription/ dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Pour cette édition spéciale, la Ville de Bordeaux et son CCAS ne proposeront pas de déambulation dans toute la ville pour le recensement des personnes sans-abri, à la rue, en campements et en bidonvilles, mais une étude spécifique et dédiée à la situation des femmes sans-abri.

Pourquoi faire une édition spéciale ?

Lors de l’édition 2025, peu de femmes ont été rencontrées, alors qu’elles sont pourtant nombreuses à vivre des situations de grande précarité. Souvent cachées ou peu visibles, il est plus difficile de suivre leurs parcours et comprendre leurs besoins.

C’est pourquoi, la Ville de Bordeaux et son CCAS engagent une démarche spécifique :

1er trimestre 2026, des échanges avec les acteurs du territoire et et des entretiens et questionnaires seront réalisés directement auprès des femmes concernées.

2ᵉ trimestre 2026, les résultats seront analysés et restitués lors d’un forum public le 9 juin.

Forum de restitution – Nuit de la Solidarité 2026

Infos pratiques

Mardi 9 juin 2026

Hôtel de Ville de Bordeaux

De 18h à 20h

Sur inscription

Un forum ouvert à toutes et tous

La restitution de l’étude prendra la forme d’un forum grand public, pour mieux comprendre la situation des femmes sans abri et échanger avec les acteurs engagés sur le territoire.

Au programme

18h : ouverture et introduction

Diffusion d’un micro-trottoir sur la vision des Bordelais et le sans-abrisme féminin

sur la vision des Bordelais et le sans-abrisme féminin Table ronde : « Quels besoins spécifiques pour les femmes sans abri ? » avec l’A’urba, l’association Toutes à l’abri et la sociologue Marie Loison

: « Quels besoins spécifiques pour les femmes sans abri ? » avec l’A’urba, l’association Toutes à l’abri et la sociologue Marie Loison Temps d’échanges avec le public, en présentiel et à distance

avec le public, en présentiel et à distance Ateliers thématiques pour découvrir des projets et dispositifs existants

pour découvrir des projets et dispositifs existants 20h : clôture avec un moment convivial autour d’un cocktail

Modalités de participation

Le forum est accessible :

-en présentiel, dans la limite de 100 places

-en distanciel, pour suivre la table ronde et les échanges (sans accès aux ateliers)

En BREF : Un temps d’information, de réflexion et de rencontres pour mieux comprendre, échanger et agir ensemble.

Hôtel de ville place Pey Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/mSMYRZ27B5 »}] https://teams.microsoft.com/meet/31722240308032?p=86m6JWbKiCS0xo7QcJ

La Nuit de la solidarité change de format, pas de combat. En 2026, elle devient une étude qualitative auprès de femmes sans abri, pour mieux comprendre leurs parcours, leurs besoins et adapter l’aide. solidarités forum