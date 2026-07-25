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AGENDA · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Nuit de l’étoile Rue de la Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

mercredi 12 août 2026 · Rue de la Chaume · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de la Chaume
Adresse
La Chaume
Ville
89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Nuit de l’étoile

Rue de la Chaume La Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

La Chaume à Perreuse le 12 août 2026 à partir de 18 h. Observation de l’éclipse et observation du ciel nocturne.   .

Rue de la Chaume La Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 72 99  mairie-treigny@wanadoo.fr

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English : Nuit de l’étoile

L’événement Nuit de l’étoile Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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