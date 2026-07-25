Nuit de l’étoile Rue de la Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
mercredi 12 août 2026 · Rue de la Chaume · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Nuit de l’étoile
Rue de la Chaume La Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
La Chaume à Perreuse le 12 août 2026 à partir de 18 h. Observation de l’éclipse et observation du ciel nocturne. .
Rue de la Chaume La Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 72 99 mairie-treigny@wanadoo.fr
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English : Nuit de l’étoile
L’événement Nuit de l’étoile Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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