Nuit de l’étoile Rue de la Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

mercredi 12 août 2026 · Rue de la Chaume · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Nuit de l’étoile

Rue de la Chaume La Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

La Chaume à Perreuse le 12 août 2026 à partir de 18 h. Observation de l’éclipse et observation du ciel nocturne. .

Rue de la Chaume La Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 72 99 mairie-treigny@wanadoo.fr

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English : Nuit de l’étoile

L’événement Nuit de l’étoile Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !