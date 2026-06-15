La Côte-Saint-André

Nuit de Sabbat | Dj set Festival Berlioz

Cour du château Louis XI La Côte-Saint-André Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Pour la deuxième fois au Festival, le public est invité à monter sur la scène du Château Louis par le DJ Matteo (Chinese Man), accompagné de DJs et performeurs d’Applause !

.

Cour du château Louis XI La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the second time at the Festival, the audience is invited to take the stage at Château Louis by DJ Matteo (Chinese Man), accompanied by DJs and performers from Applause!

L’événement Nuit de Sabbat | Dj set Festival Berlioz La Côte-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Berlioz