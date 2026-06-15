Nuit de Sabbat | Dj set Festival Berlioz La Côte-Saint-André
Nuit de Sabbat | Dj set Festival Berlioz La Côte-Saint-André jeudi 27 août 2026.
La Côte-Saint-André
Nuit de Sabbat | Dj set Festival Berlioz
Cour du château Louis XI La Côte-Saint-André Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Pour la deuxième fois au Festival, le public est invité à monter sur la scène du Château Louis par le DJ Matteo (Chinese Man), accompagné de DJs et performeurs d’Applause !
.
Cour du château Louis XI La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the second time at the Festival, the audience is invited to take the stage at Château Louis by DJ Matteo (Chinese Man), accompanied by DJs and performers from Applause!
L’événement Nuit de Sabbat | Dj set Festival Berlioz La Côte-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Berlioz
À voir aussi à La Côte-Saint-André (Isère)
- Festival Berlioz rue des remparts La Côte-Saint-André 19 août 2026
- Musique de chambre Festival Berlioz La Côte-Saint-André 20 août 2026
- Concert symphonique Festival Berlioz La Côte-Saint-André 20 août 2026
- Musique de chambre Festival Berlioz La Côte-Saint-André 21 août 2026
- Concert symphonique Festival Berlioz La Côte-Saint-André 21 août 2026