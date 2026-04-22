Nuit des Arts Roubaix
Nuit des Arts Roubaix samedi 23 mai 2026.
Roubaix
Nuit des Arts
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Deux fois par an, à la nuit tombée, les musées, galeries d’art, ateliers d’artistes, librairies et restaurants de Roubaix ouvrent leurs portes et accueillent partout dans la ville, expositions, animations, performances et installations artistiques.
**Programmation à venir !**
Deux fois par an, à la nuit tombée, les musées, galeries d’art, ateliers d’artistes, librairies et restaurants de Roubaix ouvrent leurs portes et accueillent partout dans la ville, expositions, animations, performances et installations artistiques.
**Programmation à venir !** .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
Twice a year, as night falls, Roubaix?s museums, art galleries, artists? studios, bookshops and restaurants open their doors and host exhibitions, events, performances and art installations all over the city.
**Programming to come!**
L’événement Nuit des Arts Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme
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