Nuit des Châteaux à Montpoupon Céré-la-Ronde
samedi 17 octobre 2026 · Céré-la-Ronde
Informations pratiques
Céré-la-Ronde
Nuit des Châteaux à Montpoupon
D764 Céré-la-Ronde Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:15:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-24
Visite-spectacle Nuit blanche à Montpoupon
Octobre 1925, la nuit tombe sur Montpoupon. Ce qui s’annonçait comme une soirée tranquille comme tant d’autres se voit bouleversée par une série de phénomènes mystérieux. Portes qui claquent, objets qui disparaissent, rires désincarnés qui résonnent dans
Visite-spectacle Nuit blanche à Montpoupon
Octobre 1925, la nuit tombe sur Montpoupon. Ce qui s’annonçait comme une soirée tranquille comme tant d’autres se voit bouleversée par une série de phénomènes mystérieux. Portes qui claquent, objets qui disparaissent, rires désincarnés qui résonnent dans les couloirs… tout le château est en émoi et entend tirer cette affaire au clair. Fantôme ou mauvaise blague, qui fait donc trembler les murs et les habitants de Montpoupon ?
Dans un château entièrement meublé, laissez-vous emporter de pièce en pièce aux côtés des différents personnages qui tentent de résoudre le mystère. Des saynètes pleines de rebondissements ponctueront cette visite-spectacle, et vous plongeront dans l’intrigue et la vie de château.
Samedi 17 octobre à 17h15, 18h, 18h45, 1 8 .
D764 Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 21 15 contact@montpoupon.com
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English :
Discover the Castle of Montpoupon as you have never seen it before, during an original night visit at 6:30 pm and 7 pm.
L’événement Nuit des Châteaux à Montpoupon Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT 37
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