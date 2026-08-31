Informations pratiques

Montrésor

Nuit des Châteaux au Château de Montrésor

40 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :

2026-10-16

À la nuit tombée, d’étranges phénomènes se produisent au château de Montrésor… Fantômes ou maladresse ? Menez l’enquête avec le spirite du Comte Branicki, entre pièces plongées dans le noir et souterrains. Visite immersive plusieurs sessions de 18h à 21h.

À la nuit tombée, des phénomènes étranges se produisent au château de Montrésor… alors, fantômes ou maladresse ? Menez l’enquête en compagnie du spirite du Comte Branicki à travers les pièces du château plongées dans le noir et les sous terrains pour découvrir ce qu’il se passe lorsque l’obscurité arrive.

Visite immersive plusieurs sessions entre 18h00 et 21h. 9 .

40 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 27 50 contact@chateaudemontresor.com

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English :

%C0As night falls, strange phenomena occur at Montrésor Castle? Ghosts or mere coincidence? Lead the investigation alongside Count Branicki’s medium, exploring pitch-black rooms and underground passages. An immersive tour with multiple sessions from 6:00 p.m. to 9:00 p.m.

L’événement Nuit des Châteaux au Château de Montrésor Montrésor a été mis à jour le 2026-08-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire