Nuit des églises à Laon (faubourg d’Ardon) Laon
Nuit des églises à Laon (faubourg d’Ardon) Laon mercredi 1 juillet 2026.
Laon
Nuit des églises à Laon (faubourg d’Ardon)
Place de l’Église d’Ardon Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
L’église d’Ardon vous ouvre ses portes !
A cette occasion un concert sera donné en l’église d’Ardon par les musiciens du Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon…
RV dans l’église d’Ardon à partir de 19h ! .
Place de l’Église d’Ardon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
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English :
The Ardon church opens its doors to you!
L’événement Nuit des églises à Laon (faubourg d’Ardon) Laon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Laon
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