Laon

Nuit des églises à Laon (faubourg d’Ardon)

Place de l’Église d’Ardon Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’église d’Ardon vous ouvre ses portes !

A cette occasion un concert sera donné en l’église d’Ardon par les musiciens du Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon…

RV dans l’église d’Ardon à partir de 19h ! .

Place de l’Église d’Ardon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

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English :

The Ardon church opens its doors to you!

L’événement Nuit des églises à Laon (faubourg d’Ardon) Laon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Laon