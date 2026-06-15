Ouzouer-sur-Trézée

Nuit des églises Concert 3 suites de Bach

Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

À l’occasion de la Nuit des Églises, l’église Saint-Martin d’Ouzouer-sur-Trézée accueille un concert autour de trois suites de J. S. Bach, interprétées au violoncelle par Sylvain Bernert. Rendez-vous samedi 4 juillet à 21h. Entrée gratuite, participation libre.

Dans le cadre de la Nuit des Églises, l’association La Martine propose un concert à l’église Saint-Martin d’Ouzouer-sur-Trézée, le samedi 4 juillet à 21h. Le violoncelliste Sylvain Bernert interprétera trois suites de Jean-Sébastien Bach, parmi les œuvres les plus emblématiques du répertoire pour violoncelle seul. Dans l’atmosphère intimiste et patrimoniale de l’église, ce rendez-vous invite à vivre un moment musical tout en sobriété et en émotion. Au programme les suites n°1, 2 et 6, portées par la profondeur et la richesse sonore du violoncelle. L’entrée est gratuite, avec participation libre et consciente. Une belle soirée à partager autour de la musique classique et du patrimoine local. .

Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 93 90 mairie-secretariatg@ouzouer-trezee.fr

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English :

As part of the Night of the Churches, the Church of Saint-Martin in Ouzouer-sur-Tréz%E9will host a concert featuring three suites by J. S. Bach, performed on the cello by Sylvain Bernert. The event will take place on Saturday, July 4, at 9 p.m. Admission is free; donations are welcome.

L’événement Nuit des églises Concert 3 suites de Bach Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-06-15 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX