Nuit des Escaliers, Bordeaux, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Bordeaux
Informations pratiques
Nuit des Escaliers Samedi 19 septembre, 18h00 Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Hors les murs | Performance
Qu’ils se montent quatre à quatre ou en parade, pour une cérémonie ou simplement pour aller au lit, les escaliers de Bordeaux s’habillent, le temps d’une prestation éphémère, des couleurs de la musique, qu’elle soit vocale ou instrumentale, ou de la légèreté d’un pas de danse.
En partenariat avec Bang & Olufsen (Bordeaux)
Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/hors-les-murs-nuit-des-escaliers-83801 »}]
Journées Européennes du patrimoine Hors les murs
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