Nuit des Escaliers, Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Nuit des Escaliers Samedi 19 septembre, 18h00 Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Hors les murs | Performance

Qu’ils se montent quatre à quatre ou en parade, pour une cérémonie ou simplement pour aller au lit, les escaliers de Bordeaux s’habillent, le temps d’une prestation éphémère, des couleurs de la musique, qu’elle soit vocale ou instrumentale, ou de la légèreté d’un pas de danse.

En partenariat avec Bang & Olufsen (Bordeaux)

En savoir plus

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Journées Européennes du patrimoine Hors les murs