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Nuit des étoiles Maison du parc Millevaches

Nuit des étoiles Maison du parc Millevaches

Nuit des étoiles Maison du parc Millevaches vendredi 14 août 2026.

Lieu : Maison du parc

Adresse : 7 Route d'Aubusson

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Millevaches

Nuit des étoiles

Maison du parc 7 Route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Participez à une animation avec casques de réalité virtuelle et observez le soleil à la lunette. A la nuit tombée, utilisez différents télescopes et des télescopes imageurs accessibles avec les smartphones. Les animateurs vous présenteront les constellations et planètes observables cette nuit-là.

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.
Gratuit sur réservation obligatoire   .

Maison du parc 7 Route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Aubusson-Felletin

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