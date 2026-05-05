Nuit des étoiles Maison du parc Millevaches
Nuit des étoiles Maison du parc Millevaches vendredi 14 août 2026.
Millevaches
Nuit des étoiles
Maison du parc 7 Route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Participez à une animation avec casques de réalité virtuelle et observez le soleil à la lunette. A la nuit tombée, utilisez différents télescopes et des télescopes imageurs accessibles avec les smartphones. Les animateurs vous présenteront les constellations et planètes observables cette nuit-là.
Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du parc 7 Route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit des étoiles
L’événement Nuit des étoiles Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Millevaches (Corrèze)
- Découverte observation du ciel étoilé Millevaches 5 mai 2026
- Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Maison du Parc Millevaches 21 juillet 2026
- Dau temps de las pititas bargieras e daus pitits pastres (Au temps des petites bergères et des petits pâtres) Millevaches 28 juillet 2026
- Balade les oiseaux de nos campagnes Maison du Parc Millevaches 29 juillet 2026
- Soirée d’animation sur le ciel étoilé Maison du Parc Millevaches 7 août 2026