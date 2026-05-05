Nuit des étoiles Maison du parc Millevaches

Millevaches

Nuit des étoiles

Maison du parc 7 Route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Participez à une animation avec casques de réalité virtuelle et observez le soleil à la lunette. A la nuit tombée, utilisez différents télescopes et des télescopes imageurs accessibles avec les smartphones. Les animateurs vous présenteront les constellations et planètes observables cette nuit-là.

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du parc 7 Route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Aubusson-Felletin