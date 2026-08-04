Nuit des étoiles Germea Pau

Informations pratiques

Pau

Nuit des étoiles

Germea 35 rue Léon-Jouhaux, résidence Flourette Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:45:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Le GERMEA organise une soirée gratuite d’observation du ciel dans le cadre de la Nuit des étoiles.

Le public pourra observer les étoiles et constellations, guidé par ses animateurs.

En cas de ciel couvert, l’animation est reportée au lendemain samedi 8 août à la même heure. Si le ciel est toujours couvert, animations en intérieur avec maquettes et planétarium.

Les animations sont pour tous les publics et gratuites. .

Germea 35 rue Léon-Jouhaux, résidence Flourette Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 40 91 98 c.calvet@wanadoo.fr

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau