Laon

Nuit des Musées 2026 à Laon

32 rue Georges Ermant Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Allez, tous à Laon en soirée pour la Nuit des Musées, spectacles gratuits garantis !

Visite des collections et de l’expo temporaire en cours, mais aussi du théâtre d’objet avec des impromptus autour de la mythologie, ou encore un concert autour de la matière et du son, la soirée va être profuse au Musée du Pays de Laon ! (cf programme complet ci-dessous)

Alors RV au Musée du Pays de Laon le samedi 23/05 à partir de 19h !

(le mapping débutera vers 21h45 et sa séquence durant 10 minutes tournera en boucle ensuite) .

32 rue Georges Ermant Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 87 00 musee@ville-laon.fr

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English :

Come to Laon in the evening for the Nuit des Musées, free shows guaranteed!

L’événement Nuit des Musées 2026 à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT du Pays de Laon