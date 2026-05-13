Nuit des musées 2026 : Une plongée au cœur de l’esprit bohème dans les Jardins Renoir !, Musée de Montmartre, Paris

Nuit des musées 2026 : Une plongée au cœur de l’esprit bohème dans les Jardins Renoir ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Montmartre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, le musée de Montmartre s’empare de l’histoire pour mettre en lumière le foisonnement artistique qui a fait la renommée du quartier. Cette programmation, conçue pour être à la fois accessible et conviviale, célèbre le rôle moteur de la création dans la culture montmartroise et invite l’ensemble des publics à redécouvrir cet héritage vivant.

La soirée sera rythmée par des performances artistiques d’exception. Raphaëlle Hubin, interprète de la célèbre danse serpentine de Loïe Fuller, animera la soirée avec trois passages de ces mouvements oniriques inspirés du début du XXe siècle. Des caricaturistes seront présents tout au long de la soirée pour immortaliser les visiteurs.

L’expérience sensorielle se prolongera grâce à une programmation musicale : un bar à vinyles assurera une ambiance sonore et traversera les décennies d’hier à aujourd’hui. Parallèlement à ces spectacles, le public pourra découvrir à sa guise les collections permanentes du musée et l’exposition temporaire « Adya & Otto van Rees. Au cœur des avant-gardes », dans un cadre historique enchanteur.

Musée de Montmartre 12 Rue Cortot, 75018 Paris, France Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 0149258939 https://museedemontmartre.fr https://www.instagram.com/museedemontmartre/?hl=fr;https://www.facebook.com/MuseeMontmartre Ensemble d’affiches, de toiles et de documents évoquant les cabarets de Montmartre, « le Chat noir », Willette, « Parce Domine », théâtres d’ombres, le « Divan japonais », le « Lapin agile » et des music-halls comme le « Moulin rouge ». Peintures et documents retraçant l’évolution topographique de la Butte (maquette du village de Montmartre) ainsi que son évolution historique (l’histoire de l’Abbaye, l’histoire de la Commune et la construction du Sacré-Cœur). Salle dédiée aux personnalités de spectacles. Les ateliers 12 rue Cortot (Suzanne Valadon, Utrillo, Utter). Les porcelaines de la Fabrique de Clignancourt ayant appartenu au frère de Louis XVI. Métro :

Ligne 12 Lamarck-Caulaincourt

Ligne 2 Anvers (puis funiculaire de Montmartre)

Bus 40 Arrêt Saules-Cortot ou Montcenis-Cortot

Performances artistiques dans les Jardins Renoir

© Antoine Jaussaud