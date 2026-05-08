Nuit des Musées à la Maison de l’Armateur Maison de l’Armateur Le Havre

Le Havre

Nuit des Musées à la Maison de l’Armateur

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le rez-de chaussée de la Maison de l’armateur est ouvert exceptionnellement et gratuitement de 19h à 23h. Découvrez la Maison de l’armateur comme vous ne l’avez jamais vue ! Un thé aux épices, un café ou un chocolat vous est offert au rez-de-chaussée pour vous tenir éveillé jusqu’au bout de la nuit.

Pour visiter le reste de la Maison de l’armateur et découvrir l’exposition Réminiscences Fantômes de l’esclavage pensez à vous inscrire aux visites guidées Ombre ou Lumière proposées durant la soirée.

Tout au long de la soirée des visites Ombre et des visites Lumière s’alterneront pour vous faire découvrir tantôt avec un regard, tantôt avec un autre, l’histoire de cette maison.

– Horaires visites Ombre 19h/ 20h20/ 21h40

– Horaires visites Lumière 19h40 21h00/ 22h20

– Durée 35 min

– A partir de 8 ans

Lors de ces visites découvrez l’exposition Réminiscences Fantômes de l’esclavage .

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Nuit des Musées à la Maison de l’Armateur

L’événement Nuit des Musées à la Maison de l’Armateur Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie