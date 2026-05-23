Nuit des Musées à la Maison PARRA Maison PARRA Marmande
Nuit des Musées à la Maison PARRA Maison PARRA Marmande samedi 23 mai 2026.
Marmande
Nuit des Musées à la Maison PARRA
Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit des Musées, Maison PARRA ouvre exceptionnellement ses portes en soirée à Marmande.
Un parcours immersif entre art, nature, poésie, objets réinventés et univers sensibles dans une demeure du XVIIIe siècle transformée en expérience artistique.
Une visite libre et immersive à vivre en famille, entre amis ou lors d’une escapade en Lot-et-Garonne. .
Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 42 58
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English : Nuit des Musées à la Maison PARRA
L’événement Nuit des Musées à la Maison PARRA Marmande a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Val de Garonne
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