Nuit des Musées à la Maison PARRA Maison PARRA Marmande

Marmande

Nuit des Musées à la Maison PARRA

Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit des Musées, Maison PARRA ouvre exceptionnellement ses portes en soirée à Marmande.

Un parcours immersif entre art, nature, poésie, objets réinventés et univers sensibles dans une demeure du XVIIIe siècle transformée en expérience artistique.

Une visite libre et immersive à vivre en famille, entre amis ou lors d’une escapade en Lot-et-Garonne. .

Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 42 58

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English : Nuit des Musées à la Maison PARRA

L’événement Nuit des Musées à la Maison PARRA Marmande a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Val de Garonne