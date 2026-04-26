NUIT DES MUSÉES À L’ÉGLISE DU GESÙ EGLISE DU GESU Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES À L’ÉGLISE DU GESÙ

EGLISE DU GESU 22 bis Rue des Fleurs Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Cette journée là, l’église du Gesù vous ouvre ses portes ! Au programme 12 heures de concerts non-stop avec une programmation éclectique et collective, proposée par 12 structures culturelles toulousaines. Une expérience sonore immersive dans un lieu unique !

Lieu emblématique du quartier des Carmes, l’église du Gesù ouvre ses portes à la scène musicale toulousaine pour 12 heures de concerts dans un cadre exceptionnel ! À l’occasion de la Nuit Européenne des musées, venez assistez à cette rencontre inédite entre patrimoine et performance musicale.

Une programmation éclectique portée par des artistes aux univers variés

À BOUT DE SOUFFLE AMAIA LI DE FLEUR INDIGOBLUE MEL BENJAMIN RIGHETTI JULII SHARP SUKKUBE TRIO FÔM (JEANNE BLANCHON, ALBA BERMON & JULIETTE DELAS) TUBI NEBULOSI (GIULIO TOSTI & NO NOISE NO REDUCTION) ELIZABETH VOGLER YIDJAM (JIANG NAN & DALAÏJARGAL)

Sur place Foodtrucks et buvette, prêt de casque de protection auditive et de gilets vibrants.

Belle soirée à Toulouse !

Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

EGLISE DU GESU 22 bis Rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On this day, the Gesù church opens its doors to you! On the program: 12 hours of non-stop concerts featuring eclectic, collective programming from 12 Toulouse-based cultural organizations. An immersive sound experience in a unique venue!

L’événement NUIT DES MUSÉES À L’ÉGLISE DU GESÙ Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE