NUIT DES MUSÉES À L’ÉGLISE DU GESÙ EGLISE DU GESU Toulouse
NUIT DES MUSÉES À L’ÉGLISE DU GESÙ EGLISE DU GESU Toulouse samedi 23 mai 2026.
Toulouse
NUIT DES MUSÉES À L’ÉGLISE DU GESÙ
EGLISE DU GESU 22 bis Rue des Fleurs Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Cette journée là, l’église du Gesù vous ouvre ses portes ! Au programme 12 heures de concerts non-stop avec une programmation éclectique et collective, proposée par 12 structures culturelles toulousaines. Une expérience sonore immersive dans un lieu unique !
Lieu emblématique du quartier des Carmes, l’église du Gesù ouvre ses portes à la scène musicale toulousaine pour 12 heures de concerts dans un cadre exceptionnel ! À l’occasion de la Nuit Européenne des musées, venez assistez à cette rencontre inédite entre patrimoine et performance musicale.
Une programmation éclectique portée par des artistes aux univers variés
À BOUT DE SOUFFLE AMAIA LI DE FLEUR INDIGOBLUE MEL BENJAMIN RIGHETTI JULII SHARP SUKKUBE TRIO FÔM (JEANNE BLANCHON, ALBA BERMON & JULIETTE DELAS) TUBI NEBULOSI (GIULIO TOSTI & NO NOISE NO REDUCTION) ELIZABETH VOGLER YIDJAM (JIANG NAN & DALAÏJARGAL)
Sur place Foodtrucks et buvette, prêt de casque de protection auditive et de gilets vibrants.
Belle soirée à Toulouse !
Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .
EGLISE DU GESU 22 bis Rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
On this day, the Gesù church opens its doors to you! On the program: 12 hours of non-stop concerts featuring eclectic, collective programming from 12 Toulouse-based cultural organizations. An immersive sound experience in a unique venue!
L’événement NUIT DES MUSÉES À L’ÉGLISE DU GESÙ Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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