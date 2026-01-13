Nuit des Musées au Musée de l’Impression sur Etoffes

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-05-23 13:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

2026-05-23

Le musée, comme chaque année, participe à cet évènement européen. Visites guidées thématiques et ateliers créatifs sont au programme.

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

L’événement Nuit des Musées au Musée de l’Impression sur Etoffes Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace