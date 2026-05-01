Nuit des musées au Musée Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat
Nuit des musées au Musée Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat samedi 23 mai 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Nuit des musées au Musée Gay-Lussac
Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez à la rencontre du grand savant miaulétou du XIXème siècle Louis joseph Gay-Lussac, partager un moment de science. Visite guidée ou libre. Possibilité d’animations expérimentales, de jeux, d’énigmes… .
Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit des musées au Musée Gay-Lussac
L’événement Nuit des musées au Musée Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de Noblat
À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)
- Conférence et sortie, chauves-souris au Foyer Rural Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat 21 mai 2026
- Visite du jardin partagé au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 22 mai 2026
- Atelier ludique, fresque de l’eau au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 23 mai 2026
- Sortie naturaliste au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 23 mai 2026
- Les savants du XIXème siècle permettent-ils de développer l’esprit critique, la curiosité des publics?, Musée Gay Lussac, Saint-Léonard-de-Noblat 23 mai 2026