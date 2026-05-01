Saint-Léonard-de-Noblat

Nuit des musées au Musée Gay-Lussac

Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez à la rencontre du grand savant miaulétou du XIXème siècle Louis joseph Gay-Lussac, partager un moment de science. Visite guidée ou libre. Possibilité d’animations expérimentales, de jeux, d’énigmes… .

Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr

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English : Nuit des musées au Musée Gay-Lussac

L’événement Nuit des musées au Musée Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de Noblat