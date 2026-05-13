Nuit des musées : découvrez notre nouvelle exposition, Fondation Vincent van Gogh Arles, Arles

Nuit des musées : découvrez notre nouvelle exposition Samedi 23 mai, 18h00 Fondation Vincent van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Accès gratuit à la nouvelle exposition « SUSPECTS – Van Gogh, Tricksters & Co. ».

La nuit est propice à s’aventurer du côté de celles et ceux qui transgressent les règles de la bienséance.

En 1888, Vincent van Gogh écrit à Arles : « Cela me tente tant – non pas la boisson mais la peinture de voyou ». À rebours des normes, il ouvre une brèche.

L’exposition « SUSPECTS – Van Gogh, Tricksters & Co. » s’inscrit dans cet élan : elle est consacrée aux artistes qui ont choisi la dissidence plutôt que la conformité, l’excès plutôt que la mesure à travers près de cent vingt d’œuvres – des peintures, photographies, installations et vidéos – empreintes d’ironie, de provocation et d’absurde.

Trente-trois artistes, de Pablo Picasso à Cindy Sherman, en passant par Bruce Nauman, Maurizio Cattelan ou Nina Childress, déplacent notre regard, bousculent les convictions, font exploser les conventions.

Commissariat d’exposition : Jean de Loisy & Margaux Bonopera

Médiation : toute la soirée, l’équipe vous accompagne :

• 19h, 21h, 23h : introductions flash (15 min)

• 20h, 22h : visites commentées (45 min)

Sans réservation – rendez-vous dans la cour pour y participer.

Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter rue du docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 08 08 https://www.fondation-vincentvangogh-arles.org/ Lieu de réflexion, de production artistique et de dialogues fertiles entre créateurs, la Fondation propose une approche unique de Vincent van Gogh en explorant la résonance de son œuvre avec la création artistique actuelle. Y sont présentées chaque année une ou plusieurs toiles du peintre en regard d’œuvres d’artistes modernes et contemporains

Accès gratuit à la nouvelle exposition « SUSPECTS – Van Gogh, Tricksters & Co. ».

légendes des oeuvres et crédits : voir image