Nuit des musées Visite guidée La classe, l’œuvre Maison du patrimoine Le Havre
Nuit des musées Visite guidée La classe, l’œuvre Maison du patrimoine Le Havre samedi 23 mai 2026.
Le Havre
Nuit des musées Visite guidée La classe, l’œuvre
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:15:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Laissez-vous guider par les élèves du collège Georges Brassens d’Épouville et du lycée Schuman-Perret du Havre pour découvrir l’Appartement témoin.
Après avoir participé au projet d’éducation artistique et culturelle Jeunes ambassadeurs Unesco durant toute l’année scolaire, ils vous partagent leur connaissance de l’œuvre d’Auguste Perret.
Rendez-vous à la Maison du patrimoine .
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Nuit des musées Visite guidée La classe, l’œuvre
L’événement Nuit des musées Visite guidée La classe, l’œuvre Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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