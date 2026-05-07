Nuit des musées Visite guidée La classe, l’œuvre Maison du patrimoine Le Havre

Le Havre

Nuit des musées Visite guidée La classe, l’œuvre

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:15:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Laissez-vous guider par les élèves du collège Georges Brassens d’Épouville et du lycée Schuman-Perret du Havre pour découvrir l’Appartement témoin.

Après avoir participé au projet d’éducation artistique et culturelle Jeunes ambassadeurs Unesco durant toute l’année scolaire, ils vous partagent leur connaissance de l’œuvre d’Auguste Perret.

Rendez-vous à la Maison du patrimoine .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Nuit des musées Visite guidée La classe, l’œuvre

L’événement Nuit des musées Visite guidée La classe, l’œuvre Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie