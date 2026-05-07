Nuit des Musées Visite libre du musée Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre

Le Havre

Nuit des Musées Visite libre du musée

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit des musées, le MuMa ouvre ses portes pour vous permettre de (re)découvrir ses collections permanentes. Oeuvres anciennes, pré-impressionnistes, impressionnistes et fauves, quelques 150 peintures et sculptures seront visibles à l’étage du musée, alors que le rez-de-chaussée sera exceptionnellement fermé pour cause de préparation de notre prochaine exposition.

Pour vous accompagner dans la visite, pensez à notre parcours sonore Ils en parlent . Grâce au concours de personnalités (Cécile de France, les Simpson etc.), les oeuvres vous parleront … autrement ! .

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Nuit des Musées Visite libre du musée

L’événement Nuit des Musées Visite libre du musée Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie