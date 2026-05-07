Nuit des Musées Visite libre du musée Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre
Nuit des Musées Visite libre du musée Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre samedi 23 mai 2026.
Le Havre
Nuit des Musées Visite libre du musée
Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit des musées, le MuMa ouvre ses portes pour vous permettre de (re)découvrir ses collections permanentes. Oeuvres anciennes, pré-impressionnistes, impressionnistes et fauves, quelques 150 peintures et sculptures seront visibles à l’étage du musée, alors que le rez-de-chaussée sera exceptionnellement fermé pour cause de préparation de notre prochaine exposition.
Pour vous accompagner dans la visite, pensez à notre parcours sonore Ils en parlent . Grâce au concours de personnalités (Cécile de France, les Simpson etc.), les oeuvres vous parleront … autrement ! .
Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit des Musées Visite libre du musée
L’événement Nuit des Musées Visite libre du musée Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Concert Insomnia J9ueve + Scaro + DJ Polly + Vic18R Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 7 mai 2026
- Exposition Réminiscences Fantômes de l’esclavage Maison de l’Armateur Le Havre 8 mai 2026
- Atelier bien ETRE Comprendre le mécanismes des émotions et apprendre à les réguler Le Havre 8 mai 2026
- Balade à vélo Parvis de la gare Le Havre 8 mai 2026
- Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Distillerie de la Seine Le Havre 8 mai 2026