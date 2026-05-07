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Nuit des Musées Visite libre du musée Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre

Nuit des Musées Visite libre du musée Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée d'Art Moderne André Malraux MuMa

Adresse : 2 boulevard Clemenceau

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Havre

Nuit des Musées Visite libre du musée

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

A l’occasion de la Nuit des musées, le MuMa ouvre ses portes pour vous permettre de (re)découvrir ses collections permanentes. Oeuvres anciennes, pré-impressionnistes, impressionnistes et fauves, quelques 150 peintures et sculptures seront visibles à l’étage du musée, alors que le rez-de-chaussée sera exceptionnellement fermé pour cause de préparation de notre prochaine exposition.
Pour vous accompagner dans la visite, pensez à notre parcours sonore Ils en parlent . Grâce au concours de personnalités (Cécile de France, les Simpson etc.), les oeuvres vous parleront … autrement !   .

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

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English : Nuit des Musées Visite libre du musée

L’événement Nuit des Musées Visite libre du musée Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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