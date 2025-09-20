Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Distillerie de la Seine Le Havre
vendredi 21 novembre 2025.
Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine
Distillerie de la Seine 2 Rue Buffon Le Havre Seine-Maritime
2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Visite de la distillerie et découverte de la méthode d’élaboration des spiritueux.
Durant cette visite, vous aurez la possibilité de découvrir notre procédé de fabrication ainsi que notre chai de vieillissement. La visite se terminera par une dégustation de nos produits.
Durée 1h30
Réservation obligatoire. .
Distillerie de la Seine 2 Rue Buffon Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
