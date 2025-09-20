Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Distillerie de la Seine Le Havre

Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine

Distillerie de la Seine 2 Rue Buffon Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Visite de la distillerie et découverte de la méthode d’élaboration des spiritueux.

Durant cette visite, vous aurez la possibilité de découvrir notre procédé de fabrication ainsi que notre chai de vieillissement. La visite se terminera par une dégustation de nos produits.

Durée 1h30

Réservation obligatoire. .

