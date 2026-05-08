Nuit des Musées visite libre redécouvrez le Muséum d’histoire naturelle du Havre ! Place du Vieux Marché Le Havre
Nuit des Musées visite libre redécouvrez le Muséum d’histoire naturelle du Havre ! Place du Vieux Marché Le Havre samedi 23 mai 2026.
Le Havre
Nuit des Musées visite libre redécouvrez le Muséum d’histoire naturelle du Havre !
Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Oubliez la télé et les tablettes pour vous replonger en famille dans les jeux populaires d’autrefois Nain Jaune, Jacquet, Rami, Poker d’As, Cochon Qui Rit…
Ressortons tables et chaises en Formica pour mieux nous immerger dans l’ambiance des années 1960 pour une soirée au cours de laquelle vous pourrez jouer avec d’authentiques jeux issus de nos collections! .
Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr
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English : Nuit des Musées visite libre redécouvrez le Muséum d’histoire naturelle du Havre !
L’événement Nuit des Musées visite libre redécouvrez le Muséum d’histoire naturelle du Havre ! Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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