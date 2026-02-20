NUIT D’HISTOIRE A SOREDE

Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

À la nuit tombée, laissez-vous guider dans les ruelles de Sorède pour une promenade immersive où l’histoire surgit au détour des maisons anciennes.

Visite au crépuscule, durée 1h30. Réservation obligatoire.

.

Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At nightfall, let us guide you through the narrow streets of Sorède for an immersive walk, where history emerges from the old houses.

Twilight tour, duration 1h30. Reservations required.

L’événement NUIT D’HISTOIRE A SOREDE Sorède a été mis à jour le 2026-02-20 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE