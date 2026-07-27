Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport Cour d’appel Limoges
lundi 5 octobre 2026 · Cour d'appel · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport
Cour d’appel 17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:30:00
fin : 2026-10-05 21:00:00
Date(s) :
2026-10-05
La cour d’appel de Limoges organisera La Nuit du Droit , autour du thème , L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport .
Au programme
• Propos introductifs des chefs de cour, de Maître LACHAUME et du professeur DUDOGNON ;
• Procès fictif reconstitution d’une audience devant la commission disciplinaire d’une fédération sportive, portant sur une procédure de violence sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
• Regards croisés avocats, magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, universitaires et un membre de la fédération française de tennis.
Inscriptions par mail à partir du 24 aout. .
Cour d’appel 17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 33 35 lanuitdudroit.ca-limoges@justice.fr
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English : Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport
L’événement Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport Limoges a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Limoges Métropole
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