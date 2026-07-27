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Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport Cour d’appel Limoges

lundi 5 octobre 2026 · Cour d'appel · Limoges

Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport Cour d’appel Limoges

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cour d'appel
Adresse
17 Place d'Aine
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport

Cour d’appel 17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:30:00
fin : 2026-10-05 21:00:00

Date(s) :
2026-10-05

La cour d’appel de Limoges organisera La Nuit du Droit , autour du thème , L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport .

Au programme
• Propos introductifs des chefs de cour, de Maître LACHAUME et du professeur DUDOGNON ;
• Procès fictif reconstitution d’une audience devant la commission disciplinaire d’une fédération sportive, portant sur une procédure de violence sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
• Regards croisés avocats, magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, universitaires et un membre de la fédération française de tennis.

Inscriptions par mail à partir du 24 aout.   .

Cour d’appel 17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 33 35  lanuitdudroit.ca-limoges@justice.fr

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English : Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport

L’événement Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport Limoges a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Limoges Métropole

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