Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport Cour d’appel Limoges

Informations pratiques

Limoges

Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport

Cour d’appel 17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 18:30:00

fin : 2026-10-05 21:00:00

Date(s) :

2026-10-05

La cour d’appel de Limoges organisera La Nuit du Droit , autour du thème , L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport .

Au programme

• Propos introductifs des chefs de cour, de Maître LACHAUME et du professeur DUDOGNON ;

• Procès fictif reconstitution d’une audience devant la commission disciplinaire d’une fédération sportive, portant sur une procédure de violence sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

• Regards croisés avocats, magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, universitaires et un membre de la fédération française de tennis.

Inscriptions par mail à partir du 24 aout. .

Cour d’appel 17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 33 35 lanuitdudroit.ca-limoges@justice.fr

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English : Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport

L’événement Nuit du droit 2026 L’approche pluridisciplinaire des violences sexuelles dans le sport Limoges a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Limoges Métropole