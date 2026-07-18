NUIT DU GESU KARA-LIS COVERDALE (TOULOUSE LES ORGUES) EGLISE DU GESU Toulouse
vendredi 9 octobre 2026 · EGLISE DU GESU · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
NUIT DU GESU KARA-LIS COVERDALE (TOULOUSE LES ORGUES)
EGLISE DU GESU 22 Rue des Fleurs Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 18.8 – 18.8 – EUR
18.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 22:30:00
fin : 2026-10-08 23:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Toulouse les Orgues vous invite pour cette 31ème édition.
Une approche de l’orgue comme un synthétiseur acoustique. La compositrice et organiste canadienne explore le spectre harmonique de l’instrument dans une contemplation céleste.
Retrouvez toute la programmation de Toulouse les Orgues sur le site internet du festival. 18.8 .
EGLISE DU GESU 22 Rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 76 87 infos@toulouse-les-orgues.org
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English :
Toulouse les Orgues invites you to this 31st edition.
L’événement NUIT DU GESU KARA-LIS COVERDALE (TOULOUSE LES ORGUES) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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