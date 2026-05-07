Brive-la-Gaillarde

Nuit européene des musées: Concert violon voix fêtons le retour de la tapisserie Scène de Nuit ! (Musée Labenche)

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Par Chloé Dunn, violoniste et chanteuse

20h, salle des Comtes de Cosnac, réservation recommandée, jauge limitée. .

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 musée-labenche@brive.fr

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L’événement Nuit européene des musées: Concert violon voix fêtons le retour de la tapisserie Scène de Nuit ! (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme