Brive-la-Gaillarde

Nuit européene des musées: Théâtre en plein air Les Beaux Jours (Musée Labenche)

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:15:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Par le Club de théâtre du lycée Georges-Cabanis de Brive

21h15, cour d’honneur du musée.

Entrée libre, réservation recommandée. .

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 musée-labenche@brive.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit européene des musées: Théâtre en plein air Les Beaux Jours (Musée Labenche)

L’événement Nuit européene des musées: Théâtre en plein air Les Beaux Jours (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme