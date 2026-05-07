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Nuit européene des musées: Théâtre en plein air Les Beaux Jours (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde

Nuit européene des musées: Théâtre en plein air Les Beaux Jours (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde

Nuit européene des musées: Théâtre en plein air Les Beaux Jours (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde samedi 23 mai 2026.

Adresse : 26 Boulevard Jules Ferry

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Nuit européene des musées: Théâtre en plein air Les Beaux Jours (Musée Labenche)

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:15:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Par le Club de théâtre du lycée Georges-Cabanis de Brive
21h15, cour d’honneur du musée.
Entrée libre, réservation recommandée.   .

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70  musée-labenche@brive.fr

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English : Nuit européene des musées: Théâtre en plein air Les Beaux Jours (Musée Labenche)

L’événement Nuit européene des musées: Théâtre en plein air Les Beaux Jours (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme

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