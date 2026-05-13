Nuit européenne des musées – 2026, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Nuit européenne des musées – 2026 Samedi 23 mai, 18h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Libre, gratuit sans réservation et dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

La Cité des sciences et de l’industrie participe à la 22e édition de la Nuit européenne des musées !

Pendant cette soirée exceptionnelle, profitez des expositions temporaires et permanentes, de la Cité des enfants 5-10 ans, des médiations scientifiques et du planétarium.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La Cité ouvre gratuitement ses portes de 18h à minuit ! nuit européenne

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