Nuit Européenne des musées 2026 Musée-Parc Arkéos Douai

Douai

Nuit Européenne des musées 2026 Musée-Parc Arkéos

4401 Route de Tournai Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour ce grand rendez-vous annuel, vivez la dolce vita à l’antique !

Autour d’une création originale, humoristique et décalée présentée par la Compagnie Balivernes de Poulpe, venez (re)découvrir l’exposition temporaire Se mettre au vert .

Côté parc, les gladiateurs de Gladia armatura perpétuent l’héritage des plus grands guerriers de l’Antiquité. Plongez dans l’arène de l’histoire à l’occasion de grands spectacles de combat et découvrez leur équipement dans leur campement.

Profitez de votre soirée pour visiter en compagnie d’un guide les collections antiques et participez aux ateliers proposés par les médiateurs d’Arkéos.

Vous pourrez également vous initier à la gladiature ou découvrir le parc en char romain avec la Compagnie Voltigo et assistez aux saynètes de pantomime, théâtre antique, de Pater Familias !

Détail de la programmation

– Visites décalées de la Compagnie Balivernes de Poulpe à 19h, 20h, 21, 22h et 23h. Durée 30 min

– Représentation de combats de gladiateurs par Gladia Armatura à 19h30, 21h et 22h30. Durée 30 min

– Animation Gladiature et balades en char romain pour enfants, en continu de 19h à 23h30

– Atelier Arkéos, fabrication de lampe à huile antique, en continu de 19h à 23h30

Pour ce grand rendez-vous annuel, vivez la dolce vita à l’antique !

Autour d’une création originale, humoristique et décalée présentée par la Compagnie Balivernes de Poulpe, venez (re)découvrir l’exposition temporaire Se mettre au vert .

Côté parc, les gladiateurs de Gladia armatura perpétuent l’héritage des plus grands guerriers de l’Antiquité. Plongez dans l’arène de l’histoire à l’occasion de grands spectacles de combat et découvrez leur équipement dans leur campement.

Profitez de votre soirée pour visiter en compagnie d’un guide les collections antiques et participez aux ateliers proposés par les médiateurs d’Arkéos.

Vous pourrez également vous initier à la gladiature ou découvrir le parc en char romain avec la Compagnie Voltigo et assistez aux saynètes de pantomime, théâtre antique, de Pater Familias !

Détail de la programmation

– Visites décalées de la Compagnie Balivernes de Poulpe à 19h, 20h, 21, 22h et 23h. Durée 30 min

– Représentation de combats de gladiateurs par Gladia Armatura à 19h30, 21h et 22h30. Durée 30 min

– Animation Gladiature et balades en char romain pour enfants, en continu de 19h à 23h30

– Atelier Arkéos, fabrication de lampe à huile antique, en continu de 19h à 23h30 .

4401 Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 71 18 00

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English :

Experience the dolce vita of yesteryear at this annual event!

Come and (re)discover the temporary exhibition Se mettre au vert , presented by the Compagnie Balivernes de Poulpe.

In the park, the gladiators of Gladia armatura perpetuate the legacy of the greatest warriors of Antiquity. Immerse yourself in the arena of history with great combat shows and discover their equipment in their camp.

Take advantage of your evening to visit the ancient collections in the company of a guide, and take part in the workshops offered by Arkéos mediators.

You can also try your hand at gladiatorial combat or discover the park in a Roman chariot with Compagnie Voltigo, and watch pantomime and ancient theater by Pater Familias!

Program details

– Offbeat tours by Compagnie Balivernes de Poulpe at 7pm, 8pm, 9pm, 10pm and 11pm. Duration: 30 min

– Gladia Armatura gladiator fights at 7:30pm, 9pm and 10:30pm. Duration: 30 min

– Gladiator animation and Roman chariot rides for children, non-stop from 7pm to 11:30pm

– Arkéos workshop, antique oil lamp making, continuous from 7pm to 11:30pm

L’événement Nuit Européenne des musées 2026 Musée-Parc Arkéos Douai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme du Douaisis