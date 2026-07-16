Nuit européenne des musées 2027, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
samedi 22 mai 2027 · Cité des sciences et de l'Industrie · Paris
Informations pratiques
Nuit européenne des musées 2027 Samedi 22 mai 2027, 18h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-22T18:00:00+02:00 – 2027-05-22T23:59:00+02:00
Fin : 2027-05-22T18:00:00+02:00 – 2027-05-22T23:59:00+02:00
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Le public aura tout le loisir de découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses des offres de la Cité et du Palais. (date fixée par ministère Culture)
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