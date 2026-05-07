Brive-la-Gaillarde

Nuit européenne des musées: Animation photographique Portrait des années 1940 (Musée Edmond Michelet)

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

De 19h à 21h30 dans le jardin du musée Michelet.

Les photographes du Centre Culturel de Brive sont là pour vous immortaliser avec des accessoires d’époque prêtés pour l’occasion par l’association Jadis Animations Historiques. Repartez du musée Michelet avec votre portrait des années 1940 voyage dans le temps garanti !

Sous réserve de conditions météorologiques favorables. .

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08 museemichelet@brive.fr

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English : Nuit européenne des musées: Animation photographique Portrait des années 1940 (Musée Edmond Michelet)

L’événement Nuit européenne des musées: Animation photographique Portrait des années 1940 (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme