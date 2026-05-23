NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MIAM Sète
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MIAM Sète samedi 23 mai 2026.
Sète
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MIAM
23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le MIAM Musée International des Arts Modestes propose un programme spécial le samedi 23 mai 2026
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le MIAM Musée International des Arts Modestes propose un programme spécial le samedi 23 mai 2026 Visites guidées exposition Adrien Fregosi Les Moyens du bord -18h et 20hPrésentation de l’exposition monographique (dessin, cultures alternatives, fanzines, graffiti, pratiques narratives et collaboratives)Inscription 04 99 04 76 44 carnac@ville-sete.frAtelier Full Moon Bruno Peinado21h → 23hCréation de lunes et planètes avec encres marbrées fluorescentesActivité en lien avec les œuvres de l’exposition et l’univers plastique du muséeExposition permanenteVitrines de Bernard BellucCollection d’objets populaires et détournés (logique d’“objectothérapie”)Programme typique de la Nuit européenne des musées visites en soirée, ateliers participatifs et accès prolongé aux expositions. .
23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 44
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English :
As part of European Museum Night, MIAM Musée International des Arts Modestes offers a special program on Saturday, May 23, 2026
L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MIAM Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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