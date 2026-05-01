Sète

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE DE LA MER

Rue Jean Vilar Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de l’événement la Nuit des Musées, Michel ZAMBRANO, présentera la vidéo Phares isolés en mer une étude des phares en mer.

Inauguré en mai 2014, le musée de la Mer est le dernier né des cinq musées que compte la ville de Sète. Ce balcon sur la Méditerranée aux lignes épurées en hommage à Le Corbusier des années 20 est situé entre le théâtre de la Mer et le Cimetière Marin. Il retrace l’histoire du port de Sète depuis le XVIIIe siècle et abrite une magnifique collection de maquettes de bateaux. Les joutes nautiques, très fortement liées à l’identité de la ville, y ont également toute leur place.Samedi 23 mai 2026 à 17hA l’occasion de l’événement la Nuit des Musées, Michel ZAMBRANO, présentera la vidéo Phares isolés en mer une étude des phares en mer. .

Rue Jean Vilar Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 71 55

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English :

For the Nuit des Musées event, Michel ZAMBRANO will present the video Phares isolés en mer , a study of lighthouses at sea.

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE DE LA MER Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE