Nuit européenne des musées Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes
Nuit européenne des musées Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Samedi 23 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes
### **Nuit des Musées / Visites des collections de l’Université de Rennes**
**Visites guidées sur réservation obligatoire à 14h et 15h** (45 min) :
> La galerie de zoologie
> La galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains
> Toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen
[RÉSERVATION](https://www.billetweb.fr/visites-collection-nuit-europeenne-des-musees)
**Visites libres en continu de 16h à 19h :**
> La galerie de zoologie
> La galerie d’instruments scientifiques
> Le musée de géologie
Bonus ! Visitez en autonomie :
> Le Breizh Arboretum
> Le 1% artistique : un musée d’art contemporain à ciel ouvert
**► Samedi 23 mai 2026 de 14h à 19h**
Rendez-vous à l’accueil du campus, Bât 1, allée Henri Poincaré, Campus de Beaulieu à Rennes.
Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes : [https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire](https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00
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https://www.billetweb.fr/visites-collection-nuit-europeenne-des-musees
Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine