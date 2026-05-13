nuit européenne des musées, Centre de création contemporaine Olivier-Debré, Tours

nuit européenne des musées Samedi 23 mai, 19h00 Centre de création contemporaine Olivier-Debré Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de l’événement culturel européen, accédez librement au centre d’art de 19h à minuit.

L’équipe de médiateur·rices du CCC OD se mobilise pour vous accompagner dans votre découverte des installations visuelles de Suzanne Lafont, de la pratique du collage d’Éléonore False, des créations autour de la figure des Vénus anatomiques du duo d’artistes Laura Bottereau & Marine Fiquet.

À 20h30 et 21h15, le groupe de perfectionnement en danse contemporaine InspiR’ (chorégraphe : Justine Demeulemeester) de la MJC de Joué-lès-Tours activera l’exposition « Breaking free » de Lieven De Boeck avec une chorégraphie originale.

attention : fermeture du centre d’art entre 18h et 19h

Centre de création contemporaine Olivier-Debré Jardin François 1er, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247665000 https://cccod.fr Lieu de partage, de vie et de rencontre, le centre d’art offre au public la possibilité de faire une véritable expérience de l’art : c’est dans cet état d’esprit que la programmation fait ponctuellement dialoguer l’œuvre d’Olivier Debré, figure majeure de la peinture du XXe siècle, avec la création la plus actuelle. A10, sortie Tours Centre. Tramway : ligne A / Bus : lignes 4, 12, 53, 54, 57 arrêt Porte-de-Loire.

À l’occasion de l’événement culturel européen, accédez librement au centre d’art de 19h à minuit.

©CCC OD