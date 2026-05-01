Nuit Européenne des Musées La Fabuloserie Charny Orée de Puisaye
Nuit Européenne des Musées La Fabuloserie Charny Orée de Puisaye samedi 23 mai 2026.
Charny Orée de Puisaye
Nuit Européenne des Musées
La Fabuloserie Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Lors de la nuit européenne des musées, le parc est éclairé par des bougies flottantes sur l’étang et des flambeaux tout autour. Balade accompagnée de Mitzi, chanteuse et Patrick Mons à la guitare. .
La Fabuloserie Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 64 21 fabuloserie89@gmail.com
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English : Nuit Européenne des Musées
L’événement Nuit Européenne des Musées Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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