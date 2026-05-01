Nuit Européenne des Musées La Fabuloserie Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Nuit Européenne des Musées

La Fabuloserie Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Lors de la nuit européenne des musées, le parc est éclairé par des bougies flottantes sur l’étang et des flambeaux tout autour. Balade accompagnée de Mitzi, chanteuse et Patrick Mons à la guitare. .

La Fabuloserie Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 64 21 fabuloserie89@gmail.com

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English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !