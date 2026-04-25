Soirée Karaoké en plein air Place de l’Église Charny Orée de Puisaye
Soirée Karaoké en plein air Place de l’Église Charny Orée de Puisaye samedi 16 mai 2026.
Charny Orée de Puisaye
Soirée Karaoké en plein air
Place de l’Église Parking de l’église derrière la bibliothèque Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
La chorale Croqu’Notes organise une soirée karaoké en plein air animée par DJ Patomx, buvette et restauration sur place. .
Place de l’Église Parking de l’église derrière la bibliothèque Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetescharny89@gmail.com
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English : Soirée Karaoké en plein air
L’événement Soirée Karaoké en plein air Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !