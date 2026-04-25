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Soirée Karaoké en plein air Place de l’Église Charny Orée de Puisaye

Soirée Karaoké en plein air Place de l’Église Charny Orée de Puisaye samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Parking de l'église derrière la bibliothèque

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Charny Orée de Puisaye

Soirée Karaoké en plein air

Place de l’Église Parking de l’église derrière la bibliothèque Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

La chorale Croqu’Notes organise une soirée karaoké en plein air animée par DJ Patomx, buvette et restauration sur place.   .

Place de l’Église Parking de l’église derrière la bibliothèque Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetescharny89@gmail.com

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English : Soirée Karaoké en plein air

L’événement Soirée Karaoké en plein air Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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