Centre historique et étangs de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Randonnée balisée N°68. Une belle balade entre milieux aquatiques et milieux historiques avec en prime un surplomb au-dessus du village et de très beaux point de vue.
Marked trail N°68. A beautiful walk between aquatic and historical environments, with the added bonus of an overhang above the village and some very fine views.
Markierte Wanderung Nr. 68. Eine schöne Wanderung zwischen aquatischen und historischen Umgebungen mit einem Überhang über dem Dorf und sehr schönen Aussichtspunkten.
Passeggiata segnalata N°68. Una bella passeggiata tra ambienti acquatici e storici, con l’aggiunta di uno strapiombo sul paese e di alcuni punti panoramici molto belli.
Paseo señalizado nº 68. Un hermoso paseo entre entornos acuáticos e históricos, con la ventaja añadida de un saliente sobre el pueblo y algunos miradores muy bonitos.
