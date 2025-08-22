Centre historique et étangs de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Centre historique et étangs de Charny A pieds Facile

Centre historique et étangs de Charny
Chemin du Bignon
89120 Charny Orée de Puisaye
Yonne
Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°68. Une belle balade entre milieux aquatiques et milieux historiques avec en prime un surplomb au-dessus du village et de très beaux point de vue.

+33 3 86 63 65 51

English :

Marked trail N°68. A beautiful walk between aquatic and historical environments, with the added bonus of an overhang above the village and some very fine views.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 68. Eine schöne Wanderung zwischen aquatischen und historischen Umgebungen mit einem Überhang über dem Dorf und sehr schönen Aussichtspunkten.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°68. Una bella passeggiata tra ambienti acquatici e storici, con l’aggiunta di uno strapiombo sul paese e di alcuni punti panoramici molto belli.

Español :

Paseo señalizado nº 68. Un hermoso paseo entre entornos acuáticos e históricos, con la ventaja añadida de un saliente sobre el pueblo y algunos miradores muy bonitos.

