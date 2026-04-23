Vide-greniers Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers Charny Orée de Puisaye dimanche 10 mai 2026.
Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers
Saint-Denis-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
L’équipe de l’Association projets cœur vous accueillera pour leur vide-greniers , venez chiner ou vendre, restauration sur place. .
Saint-Denis-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 39 75 73 saint-denis-sur-ouanne@ccop.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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