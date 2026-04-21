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Vide-greniers Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers Charny Orée de Puisaye dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Perreux

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers

Perreux Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Perreux Animations organise son traditionnel vide-greniers dans le village. Exposition d’artistes locaux dans l’église, boudin chaud, buvette et restauration sur place. 2€ le mètre pour les exposants.   .

Perreux Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 51 06 79  perreux.animation@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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