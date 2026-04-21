Vide-greniers Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers Charny Orée de Puisaye dimanche 3 mai 2026.
Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers
Perreux Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Perreux Animations organise son traditionnel vide-greniers dans le village. Exposition d’artistes locaux dans l’église, boudin chaud, buvette et restauration sur place. 2€ le mètre pour les exposants. .
Perreux Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 51 06 79 perreux.animation@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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