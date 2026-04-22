Vide-greniers Prunoy Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers

Prunoy Place Saint-Laurent Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’équipe du comité des fêtes PRUNOY EN FETE vous accueillera pour son traditionnel vide-greniers . Venez chiner ou vendre sur la place Saint-Laurent.

La restauration sur place, grillades frites, hot-dogs, crêpes, barbe à papa… .

Prunoy Place Saint-Laurent Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 06 34 53 prunoyenfete@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !