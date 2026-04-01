Les Bikers de France Chapelle des Templiers Chambeugle Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Les Bikers de France

Chapelle des Templiers Chambeugle 12 rue de la Commanderie Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Les Bikers de France à Chambeugle !

Envie de sensations, de convivialité et d’un bon moment entre passionnés ? Ne manquez pas Les Bikers de France à Chambeugle !

Dans une ambiance familiale et festive, venez profiter d’une journée riche en animations balade moto dès 9h00, stands d’exposition, musique, baptêmes de moto gratuits, et même une loterie avec un week-end à gagner. De quoi ravir les amateurs comme les curieux !

Le tout avec restauration et boissons sur place… et surtout une entrée gratuite ! .

Chapelle des Templiers Chambeugle 12 rue de la Commanderie Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 71 34 ccop@ccop.fr

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English :

L’événement Les Bikers de France Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !