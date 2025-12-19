Foire de Saint-Simon, Charny Orée de Puisaye

Foire de Saint-Simon

Foire de Saint-Simon

dans la village Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24

2026-10-24

Les trompes du Rallye Puisaye résonneront à 10h00 lançant l’inauguration.

Comme chaque année, la fête du cheval sera à l’honneur avec ses présentations et ses démonstrations mais aussi la foire commerciale et ses nombreux stands, son expo d’artisanat d’Art Marie Jo sans oublier la fête foraine et les animations qui rythmeront cette grande journée.

Cette édition 2025 sera marquée par un spectacle équestre inédit qui viendra enrichir la programmation et offrir un moment exceptionnel à partager en famille.

Nous vous attendons nombreux, pour célébrer cet événement incontournable de notre territoire. .

