Promenade des Moines Charny Orée de Puisaye Yonne

Promenade des Moines A pieds Facile

Promenade des Moines 89120 Charny Orée de Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7790.0 Tarif :

Randonnée balisée N°95. Entre Puisaye et Gâtinais, cette randonnée se propose de vous emmener de l’ancienne abbaye cistercienne des Écharlis en passant par la Source Carrelée et quelques bois sur les pas des moines.

Facile

+33 3 86 63 65 51

English :

Signposted walk N°95. Between Puisaye and Gâtinais, this hike takes you from the ancient Cistercian abbey of Les Écharlis through the Source Carrelée and a few woods in the footsteps of the monks.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 95. Diese Wanderung zwischen Puisaye und Gâtinais führt Sie von der ehemaligen Zisterzienserabtei Les Écharlis über die Source Carrelée und einige Wälder auf den Spuren der Mönche.

Italiano :

Cammino segnalato N°95. Tra Puisaye e Gâtinais, questa passeggiata conduce dall’antica abbazia cistercense di Les Écharlis attraverso la Source Carrelée e alcuni boschi sulle orme dei monaci.

Español :

Sendero señalizado n°95. Entre Puisaye y Gâtinais, este paseo le llevará desde la antigua abadía cisterciense de Les Écharlis a través de la Source Carrelée y algunos bosques siguiendo las huellas de los monjes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data